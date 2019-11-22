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Очередной порыв на теплосетях в Курске. На улице Студенческой текут реки кипятка

"Квадра" выясняет объём работ и количество домов, которые, возможно, попадут под отключение
Очередной порыв на теплосетях в Курске. На улице Студенческой текут реки кипятка

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В Курске сегодня произошёл ещё один порыв на теплосети. 

Специалисты курского филиала ПАО "КВАДРА" уже выехали на место повреждения на улице Студенческой. 

Сейчас нам предстоит выяснить объём работ и количество домов, которые, возможно, попадут под отключение, - сообщили в компании.

Очевидцы сообщают, что в районе перекрёстка улиц 50 лет Октября и Студенческой текут реки кипятка. Из-за пара на дороге ничего не видно.






ФОТО - АВТОКАДР_46
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