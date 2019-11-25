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Лента новостей / В регионе

В курском комитете здравоохранения работает «горячая линия» по льготным лекарствам

Можно уточнить сроки поставки лекарств в аптеки и пожаловаться на их отсутствие
В курском комитете здравоохранения работает «горячая линия» по льготным лекарствам

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В комитете здравоохранения работает «горячая линия» по льготному лекарственному обеспечению

В региональном комитете здравоохранения открылась «Горячая линия» по лекарственному обеспечению и льготным лекарствам. Телефон 8 (4712) 58-67-19 доступен с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера (перерыв с 13 до 14 часов).

Позвонив, куряне могут узнать, какие документы необходимо предоставить для получения льготных лекарств, получить информацию о сроках их закупки и точной дате поставки.

На «горячей линии» также можно оставить и жалобу: в том случае, если вам отказали в обслуживании в одной из аптек, выдающих льготные лекарственные препараты, или же если препарат не был доставлен в срок.

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