В курском комитете здравоохранения работает «горячая линия» по льготным лекарствам

Можно уточнить сроки поставки лекарств в аптеки и пожаловаться на их отсутствие

В комитете здравоохранения работает «горячая линия» по льготному лекарственному обеспечениюВ региональном комитете здравоохранения открылась «Горячая линия» по лекарственному обеспечению и льготным лекарствам. Телефон 8 (4712) 58-67-19 доступен с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера (перерыв с 13 до 14 часов).Позвонив, куряне могут узнать, какие документы необходимо предоставить для получения льготных лекарств, получить информацию о сроках их закупки и точной дате поставки.На «горячей линии» также можно оставить и жалобу: в том случае, если вам отказали в обслуживании в одной из аптек, выдающих льготные лекарственные препараты, или же если препарат не был доставлен в срок.