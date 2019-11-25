Состояние озимых в Курской области не вызывает опасения

На контроле комитета АПК и районных администраций мониторинг состояния посевов

На смену тёплым осенним дням в Курскую область пришло похолодание. На особом контроле у земледельцев состояние озимых культур.Сев озимых под урожай 2020 года завершился в оптимальные сроки – в первой декаде октября. Посеяно 484 тыс. га озимых. Это на 25 тыс. га больше чем в прошлом году.На контроле комитета АПК и районных администраций мониторинг состояния посевов. По данным обследования на площади 470 тыс. га (97%) состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное. Только на 3% площадей они ушли в зимовку в изреженном состоянии. Но это незначительный процент, и пока состояние посевов озимых в хозяйствах региона опасений не вызывает, отметили в областном комитете АПК.