Курский «Авангард» ушёл на зимний перерыв на 14-м месте

В субботу в матче 25-го тура первенства ФНЛ курский «Авангард» на выезде сыграл вничью со «Спартаком-2»

В матче 25-го тура первенства ФНЛ курский «Авангард» на выезде сыграл вничью со «Спартаком-2».





Куряне открыли счёт на 18-й минуте после удара Кирилла Гоцука. Вскоре «красно-белые» остались вдесятером - до окончания первого тайма защитник Даниил Петрунин заработал два предупреждения.





Хозяева смогли отыграться, сравняв счёт на 69-й минуте усилиями Александра Руденко. Итоговый результат - 1:1.





«Авангард» в третий раз подряд и в 12-й суммарно сыграл вничью, команда лидирует среди всех клубов ФНЛ по этому показателю. С 27 очками куряне занимают 14-е место в турнирной таблице и в статусе самого миролюбивого клуба турнира уходят на каникулы. Возобновится первенство ФНЛ 9 марта, «Авангард» примет одного из лидеров, московское «Торпедо».