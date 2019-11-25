Курское «Динамо» в 6-й раз подряд вышло в финал Кубка России

В финале курянки сыграют с екатеринбургским УГМК

Курское «Динамо» обыграло одноклубниц из Новосибирской области в полуфинале Кубка России по баскетболу среди женских команд.

Встреча проходила в воскресенье в Курске и закончилась со счётом 91:55. В составе хозяек Юлия Козик набрала 22 очка, 14 принесла команде Эпифания Принц, 12 заработала Наталья Жедик.





«Динамо» в 6-й раз подряд вышло в финал Кубка России. В финале соперником курянок будет екатеринбургский УГМК, который ранее победил оренбургскую "Надежду". Игра пройдёт 22 декабря в Екатеринбурге. А 1 декабря эти команды встретятся в Курске в рамках регулярного чемпионата женской премьер-лиги.