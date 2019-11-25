Из-за холодов в Курске стало меньше пьяных водителей

На выходных инспекторы выявили 5 любителей управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения





В Курске стало меньше пьяных водителей. На уменьшение количества пьяных за рулём повлияло резкое наступление холодов. К таким выводам пришли стражи порядка по итогам результатов рейда, прошедшего на минувших выходных в Курске. Экипажи ГИБДД заняли позиции на основных магистралях города и останавливали весь проезжающий транспорт. За два дня мероприятий инспекторы проверили более 150 автомобилей и выявили 5 любителей управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двое из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 10 человек доставили в отделы полиции.Среди прочих задержали водителя "Рено Логан", который привлёк внимание сотрудников ДПС нестандартными манёврами. Выяснилось, что курянин пьян. Предъявить водительское удостоверение он не смог. Оказалось, что мужчина уже лишён права управления за аналогичное правонарушение, но этот факт не помешал ему снова сесть за руль. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения по статье 264.1 УК РФ.Как пояснили сотрудники в городском УМВД, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные либо принудительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет.Те, кто управлял авто в состоянии алкогольного или иного опьянения впервые, также привлекаются к строгой административной ответственности. За это правонарушение предусмотрено лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч.Всего за 10 месяцев этого года в Курске сотрудники ДПС выявили 213 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них 77 ранее уже лишились прав за аналогичное правонарушение, отмечают в городском УМВД.