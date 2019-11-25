Роман Старовойт потребовал сделать перерасчёт за отопление курянам, пострадавшим в результате коммунальных аварий

С начала отопительного сезона зафиксировано уже 19 коммунальных аварий

Как только серьёзно похолодало, в Курске начались перебои с подачей тепла. С пятницы произошло уже три аварии. С момента начала отопительного сезона практически ни дня не обходится без порывов на тепломагистралях - всего их произошло уже 19. Для сравнения, в прошлом году таких аварий было всего девять.В ходе восстановительных работ на проспекте Дружбы, где 23 ноября произошёл порыв на участке теплосети заменили 30 метров труб.Роман Старовойт потребовал разобраться с перерасчётом за отопление тем курянам, кто пострадал в результате аварий. Представители курского филиала ПАО «Квадра» заверили, что в квитанции войдут показатели приборам учёта за безаварийный период.Коммунальные аварии уже обсуждают на федеральном уровне. Как подчеркнул губернатор, о ситуации с теплосетями и авариями, случившимися за последние дни, постоянно докладывают в федеральные структуры.Ситуация осложняется ещё и тем, что в сентябре закончился договор аренды городских тепловых сетей, который был заключён с «Квадрой», отметил глава региона. Сейчас городские и областные юристы рассматривают проект этого соглашения.«Мы будем требовать кратного увеличения объёмов ремонтных работ, так как мы сейчас ремонтируем сетей меньше, чем они выходят из строя», подчеркнул Роман Старовойт.