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В Курске 15-летняя девочка ушла из дома из-за смартфона

Родители пытались бороться с зависимостью подростка от соцсетей и забрали гаджет
В Курске 15-летняя девочка ушла из дома из-за смартфона

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На выходных в Курске полицейские нашли потерявшуюся школьницу. 15-летняя девушка неожиданно пропала из дома, и родители подняли тревогу. 

В первую очередь стражи порядка проверили все адреса одноклассников и друзей школьницы. Уже ночью её нашли на соседней улице в квартире родственницы. 

Выяснилось, что конфликт с родителями у подростка произошёл из-за того, что у неё забрали смартфон. Взрослые так пытались бороться с зависимостью дочери от соцсетей. Семью взяли под контроль сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.  

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