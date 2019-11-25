В Курске 15-летняя девочка ушла из дома из-за смартфона

Родители пытались бороться с зависимостью подростка от соцсетей и забрали гаджет

На выходных в Курске полицейские нашли потерявшуюся школьницу. 15-летняя девушка неожиданно пропала из дома, и родители подняли тревогу.В первую очередь стражи порядка проверили все адреса одноклассников и друзей школьницы. Уже ночью её нашли на соседней улице в квартире родственницы.Выяснилось, что конфликт с родителями у подростка произошёл из-за того, что у неё забрали смартфон. Взрослые так пытались бороться с зависимостью дочери от соцсетей. Семью взяли под контроль сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.