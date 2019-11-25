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В Курской области в опрокинувшемся ВАЗе погиб 12-летний ребёнок

Авария произошла ночью на автодороге "Крым-Чекмаревка-Садовая Роща"

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В Обоянском районе в ДТП погиб 12-летний ребёнок.

Авария произошла 24 ноября, примерно в 15 минут первого ночи на 7 км автодороги "Крым-Чекмаревка-Садовая Роща", сообщили в ГИБДД. 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, двигаясь со стороны села Быканово в направлении села Чекмаревка, не справился с управлением, в результате машина опрокинулась в левый по ходу движения кювет. 

В результате на месте происшествия скончался 12-летний пассажир автомобиля.
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