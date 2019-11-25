В Курске ищут автомобилиста, сбившего мужчину на автомойке

Предположительно водитель был на ВАЗе-2106 тёмного цвета

Вечером 24 ноября в Курске произошла ещё одна авария, виновник которой скрылся.Как сообщили в ГИБДД, примерно в 18:10 неустановленный водитель, управляя предположительно автомобилем ВАЗ-2106, предположительно тёмного цвета, двигаясь задним ходом на территории автомоечного комплекса "ЭКО" на улице Малых, 78 сбил 36-летнего пешехода и с места происшествия скрылся.Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01 и 36-70-02.