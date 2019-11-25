  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске ищут автомобилиста, сбившего мужчину на автомойке

Предположительно водитель был на ВАЗе-2106 тёмного цвета
В Курске ищут автомобилиста, сбившего мужчину на автомойке

Читайте также

Вечером 24 ноября в Курске произошла ещё одна авария, виновник которой скрылся. 

Как сообщили в ГИБДД, примерно в 18:10 неустановленный водитель, управляя предположительно автомобилем ВАЗ-2106, предположительно тёмного цвета, двигаясь задним ходом на территории автомоечного комплекса "ЭКО" на улице Малых, 78 сбил 36-летнего пешехода и с места происшествия скрылся. 

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01 и 36-70-02.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Россельхознадзор оштрафовал курского предпринимателя за выпуск небезопасного молока

В Курской области директора школ оплатили подрядчикам работы, которых не было

«Квадра» сделает курянам перерасчёт из-за аварий на теплосетях. Квитанции горожане получат позже обычного

В Курске ответственность за социальную рекламу на троллейбусах никто не несет

В Курской области подо льдом утонули 7-летний ребёнок и 34-летний мужчина

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске