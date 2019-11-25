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Жители Поныровского района написали обращение Роману Старовойту

Люди, проживающие в с. Становое и д. Теплое Ольховатского сельсовета написали обращение губернатору с просьбой поддержать инвестора, который работает в их районе
Жители Поныровского района написали обращение Роману Старовойту

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В распоряжении редакции Телекомпании «Такт» оказались два письма от жителей Поныровского района. Люди, проживающие в с. Становое и д. Теплое Ольховатского сельсовета написали обращение Губернатору Курской области Роману Старовойту с просьбой поддержать инвестора, который работает в их районе. Речь идет о компании «Мираторг», подписавшей в ноябре совместно с администрацией Курской области, представителями Поныровского района  и руководством патриотической общественной организации Центр «Поиск» меморандум по приданию мемориального статуса местам боев в Поныровском районе.

«Мы верим, что «Мираторг» поможет нам сохранить людей на селе, улучшит инфраструктуру, поможет в проведении поисковых работ… Хотелось бы, чтобы наши дети и внуки более уверенно смотрели в будущее, глядя на то, как что-то строится, развивается и двигается вперед … Мы все одинаково хотим, чтобы Курская область хорошела и богатела», - пишут в обращении селяне.












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