Определились победители Спартакиады Курскэнерго

Более 80 спортсменов из исполнительного аппарата и районов электрических сетей филиала боролись за звание лучших в соревнованиях по мини-футболу и волейболу

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» завершилась XVIII Спартакиада энергетиков. Более 80 спортсменов из исполнительного аппарата и районов электрических сетей (РЭС) филиала боролись за звание лучших в соревнованиях по мини-футболу и волейболу.Высокий уровень физической подготовки, командный дух и волю к победе продемонстрировали волейболисты-энергетики. Бесспорным лидером состязаний стала команда по волейболу Западного участка. На втором и третьем местах - энергетики из Южного и Восточного участков соответственно.Зрелищные баталии развернулись и на футбольной площадке. Уступать не собирался никто. Представители исполнительного аппарата в финале сошлись в борьбе за главный трофей соревнований с командой Центрального участка. В упорной борьбе победил исполаппарат, третью ступень пьедестала заняла команда Южного участка филиала.Николай Калинин, председатель ППО «Курскэнерго» тепло поблагодарил всех коллег за активную позицию, приверженность к спортивному образу жизни и оценил стремление к победе, умение работать в команде и игровой азарт энергетиков. Многие спортсмены в этом году сумели улучшить свои личные рекорды.Победителям и призерам на торжественной церемонии награждения руководство филиала и профсоюзного комитета вручили Кубки и Почетные грамоты.«Прошедшие спортивные состязания еще раз подтвердили, что Курскэнерго – предприятие здоровых и целеустремленных людей, показывающих хорошие результаты в труде и спорте, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Курскэнерго» Александр Рудневский.Команды-победители представят курский филиал на Спартакиаде «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», которая состоится летом в 2020 году.