Мэр Курска предложил выделить деньги на ремонт теплосетей «Квадры» из Фонда капремонта

Возможно градоначальник просто оговорился, имея ввиду Фонд содействия реформированию ЖКХ

Мэр предложил выделить деньги на ремонт теплосетей «Квадры» из Фонда капремонта, потому что это «наша общая проблема, и мы в любом случае должны этот вопрос решить», пишет паблик ВКонтакте «Курск — наш город» .Глава Курска считает, что хотя сети и принадлежат «Квадре», и область, и город не должны оставаться от этого в стороне. Ведь износ тепломагистралей - более 70%. А дополнительные средства из Фонда капремонта позволят реконструировать их в самые кратчайшие сроки.Напомним, Фондом капитального ремонта считаются накопления собственников жилья для проведения капремонта многоквартирного дома. Тепловые магистрали «Квадры» у общему имуществу не относятся. Есть версия, что что градоначальник просто оговорился, имея ввиду, вероятно, Фонд содействия реформированию ЖКХ.