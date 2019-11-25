В Курской области подо льдом утонули 7-летний ребёнок и 34-летний мужчина

Спасатели просят курян не рисковать жизнью ради улова и ни в коем случае не оставлять своих детей без присмотра около воды

С наступлением холодов на курских водоёмах начал образовываться лёд. Однако он ещё очень тонкий и находиться на нём опасно. Жертвами таких зимних прогулок за сутки стали два человека, причём один из них - 7-летний ребёнок.Так 23 ноября на пруду в селе Пригородняя Слободка Рыльского района на утонул 34-летний мужчина. По предварительной информации, он провалился под лёд во время рыбалки.Спасатели просят курян не рисковать жизнью ради улова - ещё ни на одном водоёме региона толщина льда не является безопасной.Также МЧС обращается к родителям с просьбой ни в коем случае не оставлять своих детей без присмотра около водоёмов и объяснить им правила поведения в случае нештатной ситуации.22 ноября около 10 вечера в водоёме для хозяйственных нужд обнаружили утонувшего 7-летнего мальчика.Глубина небольшого пруда всего около 1,2 метров, там уже образовался первый тонкий лёд. Вероятно, именно это обстоятельство и стало причиной трагедии. Специалисты установили, что толщина льда на этом «пруду» составляла всего 2-3 сантиметра. Отмечается, что этот водоём располагается на территории соседнего домовладения, а ребёнок находился на чужом участке у воды один.