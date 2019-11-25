  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курской области подо льдом утонули 7-летний ребёнок и 34-летний мужчина

Спасатели просят курян не рисковать жизнью ради улова и ни в коем случае не оставлять своих детей без присмотра около воды
В Курской области подо льдом утонули 7-летний ребёнок и 34-летний мужчина

Читайте также

С наступлением холодов на курских водоёмах начал образовываться лёд. Однако он ещё очень тонкий и находиться на нём опасно. Жертвами таких зимних прогулок за сутки стали два человека, причём один из них - 7-летний ребёнок. 

Так 23 ноября на пруду в селе Пригородняя Слободка Рыльского района на утонул 34-летний мужчина. По предварительной информации, он провалился под лёд во время рыбалки.

Спасатели просят курян не рисковать жизнью ради улова - ещё ни на одном водоёме региона толщина льда не является безопасной. 

Также МЧС обращается к родителям с просьбой ни в коем случае не оставлять своих детей без присмотра около водоёмов и объяснить им правила поведения в случае нештатной ситуации.

22 ноября около 10 вечера в водоёме для хозяйственных нужд обнаружили утонувшего 7-летнего мальчика.  

Глубина небольшого пруда всего около 1,2 метров, там уже образовался первый тонкий лёд. Вероятно, именно это обстоятельство и стало причиной трагедии. Специалисты установили, что толщина льда на этом «пруду» составляла всего 2-3 сантиметра. Отмечается, что этот водоём располагается на территории соседнего домовладения, а ребёнок находился на чужом участке у воды один.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Россельхознадзор оштрафовал курского предпринимателя за выпуск небезопасного молока

В Курской области директора школ оплатили подрядчикам работы, которых не было

«Квадра» сделает курянам перерасчёт из-за аварий на теплосетях. Квитанции горожане получат позже обычного

В Курске ответственность за социальную рекламу на троллейбусах никто не несет

Мэр Курска предложил выделить деньги на ремонт теплосетей «Квадры» из Фонда капремонта

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске