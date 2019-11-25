В Курске ответственность за социальную рекламу на троллейбусах никто не несет

ТАКТ".Волну негодования среди курян вызвал очередной патриотический ляп, размещенный на боту троллейбуса №7. Под слоганом «Помяни нас, Россия» изображен силуэт американских военнослужащих, вооруженных автоматическими винтовками М-4. Рядом фотографии часовых на посту у Вечного Огня, исторические военные памятники Курска. На проверку оказалось, что за контент, размещенный на электротранспорте, никто не отвечает. Ни департамент пассажирского транспорта, ни КурскЭлектроТранс, ни предполагаемые заказчики, сообщает телеканал "
Очередной ляп на патриотическую тему теперь красуется на городском электротранспорте. На одном из троллейбусов Курска, который следует по маршруту №7, среди часовых на посту у Вечного Огня и исторических военных памятников изображен силуэт американских военных, которые держат в руках автоматические винтовки М-4 и просят Россию их помянуть. Такая новость, конечно, шокировала всех курян.
Григорий Богачёв, Директор департамента пассажирского транспорта г. Курска: «Возможно, что это какой-то фрагмент или какая-то контекстная реклама. Я, конечно, поинтересуюсь у директора КурскЭлектроТранса откуда она появилась, при каких условиях. На самом деле они вольны, я думаю, принимать решение. На счет силуэта военных, я не думаю, что это какое-то преступление».
Но КурскЭлектроТранс не заставил себя долго ждать. Под публикацией с троллейбусом на странице нашей телекомпании в социальных сетях сотрудники организации тут же оставили свой комментарий.
«Летом этого года по поручению Департамента транспорта г. Курска МУП «Курскэлектротранс» предоставил борт троллейбуса 011 для размещения социальной рекламы КРО «Патриоты России». Отвественность за контент несет КРО «Патриоты России» в соответствии с действующим законодательством».
Рекламное место на борту троллейбуса №7 ЭлектроТранс предоставил. А вот сам контент сотрудников компании абсолютно не интересовал. Но и председатель регионального отделения «Патриоты России» Антон Чекмарёв тоже отрицает свою причастность к созданию баннера на троллейбусе.
Антон Чекмарёв, председатель регионального отделения «Патриоты России»: «КРО партии «Патриоты России» никаких соглашений ни с кем не заключало по поводу размещения какой-либо информации на троллейбусах в городе Курске. Нам об этом ничего не известно. Более того мы требуем от КурскЭлектроТранса информацию в социальных сетях удалить. Если этого не будет сделано, то мы в праве обращаться уже в судебные инстанции».
Словом, все организации, которые напрямую связаны с электротранспортом и размещением на нем патриотической информации, отрицают свою причастность к американским военным на борту троллейбуса. Виноватых нет. Наказывать некого. И знаменитый троллейбус продолжит свой путь по маршруту №7 и громко еще раз заявит: «Россия, помяни американских солдат».
В Курске ответственность за социальную рекламу на троллейбусах никто не несет
Волну негодования среди курян вызвал очередной патриотический ляп, размещенный на боту троллейбуса №7