  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

«Квадра» сделает курянам перерасчёт из-за аварий на теплосетях. Квитанции горожане получат позже обычного

В показаниях, переданных управляющими компаниями уже зафиксировано фактическое потребление с учётом времени недопоставки и ухудшения гидравлического режима
«Квадра» сделает курянам перерасчёт из-за аварий на теплосетях. Квитанции горожане получат позже обычного

Читайте также

Курский филиал ПАО «Квадра» сделает перерасчёт жителям Северо-западного района города за недопоставки отопления и горячей воды, связанный с ремонтом теплосетей. В связи с этим квитанции с перерасчётом потребители получат в начале декабря, а не в конце ноября, так как на их подготовку потребуется немного больше времени, пояснили в компании 

Для жителей домов, в которых нет общедомовых приборов учёта тепловой энергии либо они не исправны, нормативный платёж уменьшится на количество дней, в которые тепло не поставлялось. 

При начислении платежей жителям домов с общедомовыми приборами учёта будут учитываться показания счётчиков, переданные управляющими компаниями и ТСЖ. В этих показаниях уже зафиксировано фактическое потребление с учётом времени недопоставки и ухудшения гидравлического режима. 

По аналогичной схеме «Квадра» сделает перерасчёт и по горячей воде. Если в квартире нет счётчика, платёж по нормативу уменьшится на период отсутствия горячей воды. Если он есть - платёж рассчитают, исходя из фактического потребления.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Россельхознадзор оштрафовал курского предпринимателя за выпуск небезопасного молока

В Курской области директора школ оплатили подрядчикам работы, которых не было

В Курске ответственность за социальную рекламу на троллейбусах никто не несет

В Курской области подо льдом утонули 7-летний ребёнок и 34-летний мужчина

Мэр Курска предложил выделить деньги на ремонт теплосетей «Квадры» из Фонда капремонта

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске