«Квадра» сделает курянам перерасчёт из-за аварий на теплосетях. Квитанции горожане получат позже обычного
В показаниях, переданных управляющими компаниями уже зафиксировано фактическое потребление с учётом времени недопоставки и ухудшения гидравлического режима
Для жителей домов, в которых нет общедомовых приборов учёта тепловой энергии либо они не исправны, нормативный платёж уменьшится на количество дней, в которые тепло не поставлялось.
При начислении платежей жителям домов с общедомовыми приборами учёта будут учитываться показания счётчиков, переданные управляющими компаниями и ТСЖ. В этих показаниях уже зафиксировано фактическое потребление с учётом времени недопоставки и ухудшения гидравлического режима.
По аналогичной схеме «Квадра» сделает перерасчёт и по горячей воде. Если в квартире нет счётчика, платёж по нормативу уменьшится на период отсутствия горячей воды. Если он есть - платёж рассчитают, исходя из фактического потребления.