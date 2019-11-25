«Квадра» сделает курянам перерасчёт из-за аварий на теплосетях. Квитанции горожане получат позже обычного

В показаниях, переданных управляющими компаниями уже зафиксировано фактическое потребление с учётом времени недопоставки и ухудшения гидравлического режима

Курский филиал ПАО «Квадра» сделает перерасчёт жителям Северо-западного района города за недопоставки отопления и горячей воды, связанный с ремонтом теплосетей. В связи с этим квитанции с перерасчётом потребители получат в начале декабря, а не в конце ноября, так как на их подготовку потребуется немного больше времени, пояснили в компанииДля жителей домов, в которых нет общедомовых приборов учёта тепловой энергии либо они не исправны, нормативный платёж уменьшится на количество дней, в которые тепло не поставлялось.При начислении платежей жителям домов с общедомовыми приборами учёта будут учитываться показания счётчиков, переданные управляющими компаниями и ТСЖ. В этих показаниях уже зафиксировано фактическое потребление с учётом времени недопоставки и ухудшения гидравлического режима.По аналогичной схеме «Квадра» сделает перерасчёт и по горячей воде. Если в квартире нет счётчика, платёж по нормативу уменьшится на период отсутствия горячей воды. Если он есть - платёж рассчитают, исходя из фактического потребления.