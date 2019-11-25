В Курской области директора школ оплатили подрядчикам работы, которых не было

Директоров оштрафовали на 20 тысяч







Железногорская межрайонная прокуратура выявила нарушения в сфере закупок для муниципальных нужд в образовательных учреждениях.Руководители двух школ заключили с подрядными организациями договоры на монтаж полосы препятствий. Однако в установленный договорами срок спортивное оборудование смонтировано не было, работы не завершены. Несмотря на это, директора школ подписали акты выполненных работ и оплатили подрядчикам 124 тысяч рублей.В итоге прокурор внёс представления в адрес руководителей школ. По постановлению прокурора в связи с нарушением условий муниципального контракта директора образовательных организаций оштрафованы на 20 тысяч рублей.