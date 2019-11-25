Россельхознадзор оштрафовал курского предпринимателя за выпуск небезопасного молока
Инспекторы проверили молочно-товарную ферму в Медвенском районе
Так, на молочно-товарной ферме предпринимателя отсутствуют приборы, и не проводится отслеживание параметров микроклимата в животноводческих помещениях, не ведётся журнал вырабатываемой продукции, не осуществляется обеззараживание мелкого инвентаря, не составлен план проведения санитарных дней. Кроме того, при исследовании пробы сырого коровьего молока установлено повышенное содержание соматических клеток.
По результатам проверки бизнесмена оштрафовали и выдали предписание об устранении выявленных нарушений.