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Лента новостей / В регионе

Россельхознадзор оштрафовал курского предпринимателя за выпуск небезопасного молока

Инспекторы проверили молочно-товарную ферму в Медвенском районе
Россельхознадзор оштрафовал курского предпринимателя за выпуск небезопасного молока

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Инспекторы регионального управления Россельхознадзора нагрянули с внеплановой проверкой к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по выращиванию крупного рогатого скота и производству молока в Медвенском районе Курской области. В результате выявились ряд нарушений ветеринарного законодательства и требований технических регламентов при производстве продукции.

Так, на молочно-товарной ферме предпринимателя отсутствуют приборы, и не проводится отслеживание параметров микроклимата в животноводческих помещениях, не ведётся журнал вырабатываемой продукции, не осуществляется обеззараживание мелкого инвентаря, не составлен план проведения санитарных дней. Кроме того, при исследовании пробы сырого коровьего молока установлено повышенное содержание соматических клеток.

По результатам проверки бизнесмена оштрафовали и выдали предписание об устранении выявленных нарушений.
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