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В Курске студентка "выиграла" смартфон и осталась без денег

Информацию о розыгрыше дорогого гаджета курянка увидела в соцсети
В Курске студентка "выиграла" смартфон и осталась без денег

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В Курске полиция ищет интернет-мошенников, обманувших студентку. Девушка увидела в соцсети информацию о розыгрыше дорогого мобильного телефона. 

Курянка начала общаться с организаторами акции и вскоре узнала, что стала победителем и получает смартфон за 80 тысяч рублей. Собеседники сообщили, что приз можно будет получить, оплатив налог и доставку до двери. В эйфории девушка быстро перечислила больше 9 тысяч рублей на указанный банковский счёт. Как только деньги ушли, страница розыгрыша в соцсети перестала существовать. 

Студентка поняла, что её обманули, и пришла в полицию. Возбуждено уголовное дело. Чтобы найти мошенников, организовавших преступную схему, стражи порядка направили запросы в банк. 
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