В Курске студентка "выиграла" смартфон и осталась без денег

Информацию о розыгрыше дорогого гаджета курянка увидела в соцсети

В Курске полиция ищет интернет-мошенников, обманувших студентку. Девушка увидела в соцсети информацию о розыгрыше дорогого мобильного телефона.Курянка начала общаться с организаторами акции и вскоре узнала, что стала победителем и получает смартфон за 80 тысяч рублей. Собеседники сообщили, что приз можно будет получить, оплатив налог и доставку до двери. В эйфории девушка быстро перечислила больше 9 тысяч рублей на указанный банковский счёт. Как только деньги ушли, страница розыгрыша в соцсети перестала существовать.Студентка поняла, что её обманули, и пришла в полицию. Возбуждено уголовное дело. Чтобы найти мошенников, организовавших преступную схему, стражи порядка направили запросы в банк.