В Курске студентка "выиграла" смартфон и осталась без денег
Информацию о розыгрыше дорогого гаджета курянка увидела в соцсети
Курянка начала общаться с организаторами акции и вскоре узнала, что стала победителем и получает смартфон за 80 тысяч рублей. Собеседники сообщили, что приз можно будет получить, оплатив налог и доставку до двери. В эйфории девушка быстро перечислила больше 9 тысяч рублей на указанный банковский счёт. Как только деньги ушли, страница розыгрыша в соцсети перестала существовать.
Студентка поняла, что её обманули, и пришла в полицию. Возбуждено уголовное дело. Чтобы найти мошенников, организовавших преступную схему, стражи порядка направили запросы в банк.