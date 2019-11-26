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Два курских продавца могут лишиться свободы из-за поддельных медкнижек

Подлог вскрыли участковые при проверке магазинов 
Два курских продавца могут лишиться свободы из-за поддельных медкнижек

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В Курске две сотрудницы продуктовых супермаркетов попали под уголовные дела из-за поддельных медкнижек. Факты использования подложных документов выявили участковые при проверке магазинов в Сеймском округе Курска. 

По закону все продавцы обязаны ежегодно проходить обследование и иметь подтверждающие документы в виде личной медицинской книжки. У двух продавцов полицейские нашли медкнижки с признаками подделки. В ходе расследования появились основания полагать, что женщины не проходили медкомиссию, а подложные отметки в книжках поставили за денежное вознаграждение. 

Курянки признались, что хотели сэкономить время и не тратить его на посещение врачей. Информацию о том, как можно получить фиктивную медкнижку женщины нашли в интернете. 

Возбуждены уголовные дела. Курянкам грозит до 1 года лишения свободы. В лучшем случае они могут отделаться принудительными работами. 

Также полицейские разыскивают тех, кто оказывают подобные услуги и призывают горожан делиться информацией о деятельности злоумышленников.
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