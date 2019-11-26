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В Курской области под суд идут парень и девушка, которые делали закладки

В течение одного дня им удалось сделать 7 тайников на различных улицах города

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В Железногорске под суд идут парень и девушка 27 и 28 лет, которых обвиняют в распространении наркотиков. 

Как установило следствие, молодые люди получили от неустановленных лиц партию с наркотическими средствами для распространения в Железногорске. В течение одного дня им удалось сделать 7 тайников на различных улицах города. Во время очередной закладки молодых людей задержали сотрудники полиции. В ходе осмотра автомобиля и дома, где они проживали сотрудники полиции обнаружили наркотические средства, приготовленные для сбыта.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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