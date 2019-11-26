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Собака Ларда помогла курским таможенникам найти 20 тысяч долларов

Незадекларированную валюту вёз украинец в чемодане

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В автомобильном пункте пропуска Тёткино курские таможенники обнаружили у выезжавшего на Украину 30-летнего жителя Сумской области незадекларированные 20 тысяч долларов США.

В ходе таможенного контроля, на вопрос дежурного инспектора о наличии товаров и предметов, запрещённых или ограниченных к вывозу из России, а также наличности, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, водитель авто ответил отрицательно. Однако при досмотре служебную собаку по кличке Ларда, аттестованную на поиск наркотиков и валюты, заинтересовал чемодан, находящийся в салоне машины. На дне чемодана с личными вещами, под подкладкой инспекторы и обнаружили 20 тысяч долларов наличными.


Молодой человек пояснил, что деньги он заработал на стройке в Москве, а незадекларировал крупную сумму, потому что  не знал российского таможенного законодательства.

В итоге превышение установленного эквивалента составило 10 тысяч долларов или 642 тысячи рублей.

На него составили административный протокол и изъяли «излишние» 10 тысяч долларов, пояснил заместитель начальника Глушковского таможенного поста Роман Лабозин.

Также украинца ждёт штраф от половины до двукратного размера незадекларированной налички. Кроме того, эти деньги у мужчины могут конфисковать.

В соответствии с пунктом 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, поясняют в Курской таможне, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. 





ФОТО - КУРСКАЯ ТАМОЖНЯ
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