На проспекте Дериглазова в Курске открылся современный рынок

ТАКТ".Северный микрорайон Курска значительно «подрос» за последнее время. И хотя в шаговой доступности имеются небольшие магазины и торговые центры, настоящим подарком к Новому Году для жителей стало открытие современного рынка, сообщает телеканал "
Технически оснащённый, светлый, просторный, доступный для маломобильных граждан. А главное – с полными прилавками свежих продуктов. С самого утра здесь многолюдно. Дериглазовцы спешат сделать покупки по приемлемым ценам.
- Мы довольны. Всё свежее, всё хорошее. Вообще молодцы. И цены приемлемые, нормально. Теперь в магазин не будем ходить, только сюда.
- Вообще шикарно! Очень ждали и наконец-то открылся. Очень ждали! Мы здесь живём, у нас прям первый дом и с удовольствием будем приходить. Я думаю, здесь не будет дорогих цен.
- Только смотрю, всё такое свежее, вкусное.
Ассортимент продуктов здесь представлен в полном объёме: от птицы до фруктов, от кондитерских изделий до молочки и даже мёд курского производства.
Иван Афанасьев, продавец: «Я впервые такой вижу, очень удобно. Я вот расположил товар свой. На других рынках я не мог бы разместить столько товара».
Особое внимание уделяют качеству и безопасности товаров. Лаборатории рынка оснащены по последнему слову техники – продукция проходит строжайший контроль.
Оксана Михайлова, начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы: «Начинается наш рабочий день с приёма документации, должен быть полный пакет документов. Мы проверяем наличие ветеринарных сопроводительных документов. Дезинфекция проводится ежедневно. Всё: столы, рабочая зона – всё чистое».
Большинство представленной продукции – именно местных производителей, что также высоко оценили покупатели.
Наталья Савина, продавец: «Курская наша местная продукция: и телятина, и свинина. Закупка идёт в Курской области. Мясо всё хорошее, качественное, вкусное».
Сочная хурма, сладкие мандарины и вкуснейший виноград – перед покупкой все фрукты можно попробовать.
- В магазине ты не попробуешь, а у нас можно попробовать продукт. Ты уже знаешь, какой вкус, покупаешь. В магазине купил тот же арбуз.. А мы можем нарезать и человек уже видит.
На торжественном открытии рынка приветствовал курян заместитель главы города Эдуард Кудрявцев. По его словам, торговая точка появилась вовремя – когда микрорайон развивается высокими темпами.
Эдуард Кудрявцев, заместитель главы администрации г. Курска: «Полностью выстроенная инфрастуктура позволяет здесь находиться и чувствовать себя очень комфортно. Мы видим, что здесь, начиная от мясных продуктов, рыбных, заканчивая фруктами и молочкой всё на высоком, качественном контроле. Это приятно».
В новом рынке хватит места для всех товаропроизводителей. Потому к сотрудничеству приглашаются все курские фермерские хозяйства и организации.
На проспекте Дериглазова в Курске открылся современный рынок
Технически оснащённый, светлый, просторный, доступный для маломобильных граждан