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В Курске сотрудница одного из торговых центров украла у посетительницы 17 тысяч

Посетительница фуд-корта случайно забыла свою сумку в кафе

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В Курске задержана сотрудница одного из торговых центров. Её обвиняют в краже денег. 

Посетительница фуд-корта случайно забыла свою сумку в кафе, а когда вернулась не нашла её на месте и обратилась в полицию. Того, кто совершил кражу, запечатлели камеры видеонаблюдения в торговом центре. 

Сотрудница заведения несколько раз подходила к столику, а затем забрала чужие вещи. Сумку позже выбросила, а деньги - 17 тысяч рублей - оставила себе. 

Возбуждено уголовное дело. Уже после первых допросов женщина добровольно вернула часть денег. Тем не менее, за совершённое преступление ей придётся ответить в соответствии с нормами закона. Курянке грозит до 5 лет лишения свободы.
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