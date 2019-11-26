В Курске сотрудница одного из торговых центров украла у посетительницы 17 тысяч

Посетительница фуд-корта случайно забыла свою сумку в кафе

В Курске задержана сотрудница одного из торговых центров. Её обвиняют в краже денег.Посетительница фуд-корта случайно забыла свою сумку в кафе, а когда вернулась не нашла её на месте и обратилась в полицию. Того, кто совершил кражу, запечатлели камеры видеонаблюдения в торговом центре.Сотрудница заведения несколько раз подходила к столику, а затем забрала чужие вещи. Сумку позже выбросила, а деньги - 17 тысяч рублей - оставила себе.Возбуждено уголовное дело. Уже после первых допросов женщина добровольно вернула часть денег. Тем не менее, за совершённое преступление ей придётся ответить в соответствии с нормами закона. Курянке грозит до 5 лет лишения свободы.