«Мираторг» рассказал школьникам, кто такие дорперы

В компании несколько лет успешно реализуется проект «Поколение Мираторг», который предоставляет возможность учащимся ВУЗов и ссузов пройти стажировку

Курск, 26 ноября – «Мираторг», крупнейший вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в РФ, организовал для старшеклассников Верхнелюбажской средней общеобразовательной школы экскурсию на овцеводческий комплекс в Фатежском районе Курской области.АПХ «Мираторг» реализует на территории Курской области масштабные проекты по производству свинины, розовой телятины и ягнятины. Холдинг создал рабочие места для более 3000 тысяч жителей региона, а в перспективе к 2023 году крупнейший работодатель в сельскохозяйственной отрасли готов открыть еще 5000 вакансий. Уникальный овцеводческий комплекс «Фатежская ягнятина» стал пилотным индустриальным проектом по содержанию поголовья в закрытых комплексах. На предприятии создано 70 рабочих мест.Мощность высокоавтоматизированного комплекса «Фатежская ягнятина» 3,3 тыс. тонн ягнятины в живом весе в год. Овцекомплекс оснащен очистными сооружениями и соответствует международным экологическим стандартам. В настоящее время на площадке содержится 27 тыс. маточного поголовья, а также 10 тыс. товарных животных и ягнят породы австралийские дорперы - одной из наиболее востребованных пород на крупнейших мировых и европейских рынках. Для сбалансированного откорма животных в агрохолдинге создана собственная кормовая база. Производство оснащено самым современным оборудованием. О передовых технологиях, а также об особенностях профессии животновода руководство комплекса рассказало учащимся 9-11 классов Верхнелюбажской общеобразовательной школы.Политика социальной ответственности холдинга предполагает системную работу с молодежью. В компании несколько лет успешно реализуется проект «Поколение Мираторг», который предоставляет возможность учащимся ВУЗов и ссузов пройти стажировку и получить практический опыт на всех без исключения площадках и дивизионах компании. Агрохолдинг даёт возможность талантливым и перспективным молодым людям стать участником стипендиальной программы, а после стажировки предлагает постоянное место работы по специальности.«Комплекс «Фатежская ягнятина» был нашим пилотным проектом и сегодня мы видим, насколько этот проект востребован и интересен. Реализуя смелые и масштабные идеи АПХ «Мираторг» обеспечивает значительный мультипликативный эффект для Курской области, ведь наши проекты – это не только новые рабочие места, это инвестиции в наше будущее поколение. Мы предлагаем сегодняшним выпускникам, завтрашним студентам, тем, кто решит связать свою дальнейшую жизнь с сельским хозяйством строить свою карьеру вместе с нами. В холдинге предусмотрен ряд программ, которые предполагают все необходимые условия для развития и обучения молодежи. А подобные образовательные экскурсии позволяют оценить потенциал индустриального производства», - отметили в пресс-службе АПХ «Мираторг».