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В Курской области жильцы аварийного дома с подушками и одеялами пришли ночевать в администрацию

Люди просто замерзают в 7-квартирном доме без отопления
В Курской области жильцы аварийного дома с подушками и одеялами пришли ночевать в администрацию

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В понедельник вечером администрации посёлка Солнцево пришлось вызывать полицию - жители дома по улице Чекулаева, 91 с подушками и одеялами пришли ночевать в офис к местным чиновникам. Те перепугались настолько, что заявили о захвате здания. 

Выяснилось, что люди просто замерзают в 7-квартирном доме. В их доме до сих пор не прочищены печи, нет тепла. Власти не подготовили дом к зиме. Люди замерзают. 

Дом признали аварийным, но в программу по расселению не включили, рассказали в региональном отделении ОНФ, представители которого выехали на место ЧП. В конце сентября эксперты обследовали печи и пришли к заключению, что дымоход находится в неисправном состоянии и «не может быть допущен к эксплуатации», потому что требует ремонта. Местные чиновники ввели в заблуждение липовыми отчётами Романа Старовойта, пообещали прочистить печи и не прочистили, поясняюи общественники. 

Активисты подготовили обращение в прокуратуру. Пока о ремонте крыши речи не идёт. Паблик "Солнцево. Официально" сообщает, что в следующем году планируется строительство дома для жителей Чекулаева, 91. 

Полиция взяла объяснения у «захватчиков», одной женщине вызвали скорую помощь, так как ей стало плохо.

В течение пяти минут глава района предложил компромисс: обеспечить селян временным жильём до окончания ремонта печей. К моменту конфликта печи были обмазаны и побелены. Жители решили переночевать дома. Позднее одна из жительниц согласилась на 10 дней переехать, чтобы ей прочистили печь и она смогла жить в тёплом помещении. 
Сегодня в аварийном доме начинает работать комиссия Госжилинспекции, МЧС и представителей муниципалитета. 

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