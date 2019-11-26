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Курск вошёл в тройку регионов с дешёвой шаурмой

Средняя цена шаурмы у нас - 101 рубль
Курск вошёл в тройку регионов с дешёвой шаурмой

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Аналитики составили рейтинг городов России с самой дорогой и дешёвой шаурмой.

Курск вошёл в тройку регионов, где самая низкая цена на это восточное блюдо. Средняя цена шаурмы у нас - 101 рубль. Дешевле только  в Чувашии и Курганской области - там за порцию платят 100 целковых.

Дороже всего она обходится жителям Сахалина - 236 рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербурге, где шаурму можно купить за 189 рублей. За ним идут Новгородская и Ленинградская области - 187 и 182 рубля соответственно. 

В Москве шаурма в среднем стоит 145 рублей.

В целом средняя цена шаурмы в России в этом году составила 143 рубля. За год она выросла на 1 рубль.

Исследование провели специалисты ИТ-компаний «Эвотор». Они также выяснили, что «шавермой» это блюдо называют не только в Петербурге, но и ещё в 33 регионах России. Наравне названия «шаурма» и «шаверма» используют на Камчатке, а также в Костромской и Вологодской областях.

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