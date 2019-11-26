В Курской области почти полтора года колонии получил злостный нарушитель госграницы из Украины

Ранее украинец уже был судим за незаконное пересечение границы

Глушковский райсуд Курской области вынес приговор 34-летнему гражданину Украины, который признан виновным в незаконном пересечении государственной границы России.Украинца задержали в районе села Ходейково Глушковского района, когда он пытался попасть в нашу страну в обход установленных пунктов пропуска.Причём мужчине запрещён въезд на территорию Российской Федерации. Зная об этом, он всё же решил снова незаконно попытаться перейти госграницу.Ранее нарушитель уже был осуждён на 9 месяцев колонии строгого режима за такое же незаконное пересечение границы. В этот раз суд приговорил его уже к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания также в колонии строгого режима.