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Лента новостей / В регионе

В Курской области почти полтора года колонии получил злостный нарушитель госграницы из Украины

Ранее украинец уже был судим за незаконное пересечение границы

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Глушковский райсуд Курской области вынес приговор 34-летнему гражданину Украины, который признан виновным в незаконном пересечении государственной границы России. 

Украинца задержали в районе села Ходейково Глушковского района, когда он пытался попасть в нашу страну в обход установленных пунктов пропуска.

Причём мужчине запрещён въезд на территорию Российской Федерации. Зная об этом, он всё же решил снова незаконно попытаться перейти госграницу.

Ранее нарушитель уже был осуждён на 9 месяцев колонии строгого режима за такое же незаконное пересечение границы. В этот раз суд приговорил его уже к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания также в колонии строгого режима.

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