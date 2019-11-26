Сотрудниц подразделений Курского железнодорожного узла поздравили с Днем матери

ТАКТ".В День матери руководство компании ОАО «РЖД» не только поздравило всех сотрудниц предприятий со светлым праздником, но и подписало новый коллективный договор. Этот документ стал для железнодорожниц дополнительным подарком. Его обновления были направлены на облегчение условий труда, улучшение производственного быта и охрану здоровья женщины, сообщает телеканал "
В преддверии Дня матери руководство компании ОАО «РЖД» подписало новый коллективный договор, в котором удалось не только сохранить основные льготы, но и дополнить их рядом новых положений. Отдельным пунктом обновленного документа компании стало облегчение условий труда, улучшение производственного быта и охрана здоровья женщины.
Вероника Овчарова, председатель первичной профсоюзной организации ЧУЗ Клиническая больница «РЖД – медицина» г. Курска: «В нашей компании ОАО «РЖД» действует и уже подписан на ближайшие три года один из лучших коллективных договоров среди отраслей российских предприятий. Где сохранены все льготы, гарантии для женщин. Там и отдых предусмотрен. Один день женского дня. И здравоохранение. Проводится диспансеризация, вакцинация».
Сотрудницы структурных подразделений Курского железнодорожного узла первыми смогли внести свои предложения по улучшению условий труда. Ведь 40% работников компании Российские железные дороги – именно женщины.
Александр Беспалов, заместитель председателя профсоюзной организации Московской железной дороги: «Работодатель обязан обеспечить нормальные условия труда работающих женщин. Оказывать помощь в социальных вопросах женщин. Оказывать помощь в воспитании детей. Такой вопрос впервые занесен в коллективный договор».
Одним из главных вопросов форума стала помощь многодетным семьям. У Александра Набатчикова, который трудится в Орловско-Курском регионе МЖД, шестеро детей. Двое своих, и четыре – приемных. Для его большой семьи поддержка руководства компании очень важна.
Район Базарколова: «Я думаю, что нужно больше внимания уделять большим семьям. Там много трудностей всяких. И чтобы когда обращались, сразу помогали. Чаще детей вывозить из больших семей. Потому что не всегда получается их куда-то вывезти. А когда нам подскажут, где-то экскурсии или еще что-то – было бы замечательно».
Железнодорожницы отмечают, что руководство предприятий Курского узла всегда помогают своим сотрудникам. И светлый праздник День матери не остается без внимания.
Елена: «День матери – это самый главный день для меня и моей семьи. В этот день мои мужчины – сын и муж – дарят мне цветы, готовят праздничный стол. И мы очень весело и тепло проводим время. Профсоюзный комитет многодетным мамам каждый год выделяет какие-то денежные средства и дарит памятные призы. Также руководитель обязательно поздравляет весь коллектив с этим днем».
Особое внимание компания ОАО «РЖД» уделяет и охране здоровья женщины. Депутат государственной Думы Татьяна Воронина совсем недавно встречалась с работниками жд предприятий. Она рассказала, многие женщины сейчас более ответственно относятся к своему здоровью. Поэтому стали чаще обращаться в общественную организацию «Матери России».
Татьяна Воронина, депутат государственной Думы РФ: «У нас есть много таких очень значимых проектов. Один из основных – это «Сохраним жизнь маме». Где мы занимаемся профилактикой рака молочной железы. Мотивируем женщин, чтобы они прошли обследование, проверили свое здоровье. В этом году мы получили грантовую поддержку этого проекта».
Следующий год железнодорожники объявили годом женщин. И уже сейчас самых ответственных работниц предприятий Курского жд узла отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. И под звонкие детские голоса, в важный для каждой женщины праздник – День матери – руководство региона и профсоюзной организации подарило всем женщинам цветы.
Сотрудниц подразделений Курского железнодорожного узла поздравили с Днем матери
В День матери руководство компании ОАО «РЖД» не только поздравило всех сотрудниц предприятий со светлым праздником, но и подписало новый коллективный договор