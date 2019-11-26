Курская бизнесвумен задолжала по налогам более 36,5 миллионов рублей
Возбуждено уголовное дело
Афера вскрылась при проверке, проведенной региональными управлениями ФСБ и экономической безопасности и противодействия коррупции на основании сведений, которые предоставленных курской ИФНС, сообщают в Следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи изучают финансовую отчетность индивидуального предпринимателя и пытаются заставить предпринимательницу возместить причинённый российскому бюджету ущерб.