Курская бизнесвумен задолжала по налогам более 36,5 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело

В Курске 45-летняя индивидуальный предприниматель задолжала по налогу на добавленную стоимость более 36 миллионов 600 тысяч рублей. Бизнесвумен подавала ложные налоговые декларации с 1 октября 2016 года по 30 июня 2018-го.Афера вскрылась при проверке, проведенной региональными управлениями ФСБ и экономической безопасности и противодействия коррупции на основании сведений, которые предоставленных курской ИФНС, сообщают в Следственном комитете.Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи изучают финансовую отчетность индивидуального предпринимателя и пытаются заставить предпринимательницу возместить причинённый российскому бюджету ущерб.