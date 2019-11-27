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Лента новостей / В регионе

Районные больницы в Курской области получат мобильные медицинские комплексы

5 таких лечебно-диагностических комплексов уже направлены в райбольницы Глушковского, Кореневского, Курского, Октябрьского и Суджанского районов
Районные больницы в Курской области получат мобильные медицинские комплексы

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Курская область в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закупит 21 мобильный медицинский комплекс для районных больниц. Их будут использовать для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов региона в которых проживают до 100 человек.

5 таких лечебно-диагностических комплексов уже направлены в райбольницы Глушковского, Кореневского, Курского, Октябрьского и Суджанского районов. До 12 декабря область получит ещё 16 комплексов, которые поступят в Большесолдатскую, Дмитриевскую, Железногорскую, Касторенскую, Конышевскую, Курчатовскую, Льговскую, Мантуровскую, Обоянскую, Пристенскую, Рыльскую, Советскую, Солнцевскую, Фатежскую, Хомутовскую и Щигровскую центральные районные больницы, сообщили в администрации. 

Мобильные комплексы предназначены для оказания диагностической, терапевтической и хирургической и первичной медицинской помощи. В них можно проводить необходимые тесты и анализы для профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации. 

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