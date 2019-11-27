6 миллиардов выделят на ремонт дорог в Курской области в следующем году

В планах расширение улицы Бойцов 9-й дивизии и реконструкцию улицы Светлой

Год дорог в Курской области заканчивается, но ремонт основных и второстепенных магистралей продолжится и в следующем году.Программу выполнения дорожных работ губернатор Роман Старовойт обсудил с руководителем Росавтодора Андреем Костюком.Финансирование выделят на два крупнейших объекта – расширение улицы Бойцов 9-й дивизии и реконструкцию улицы Светлой. На эти объекты выделят 211 и 130 млн рублей соответственно, - отметили в пресс-службе региональной администрации.Также в планах увеличение проезжей части путепровода на 535-м км, моста через Мокву на 526-м км М-2 и путепровода через железную дорогу на 138 км Р-298. Кроме того, в федеральную собственность могут передать порядка 250 км региональных трасс.Всего в следующем году на дорожные работы направят более 6 миллиардов рублей, 1,5 миллиарда из них – средства федерального бюджета. Ремонт предстоит на 46 дорогах Курска и 12 – в районах. Общая протяжённость составит 78 км.