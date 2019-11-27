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В Курской области подвели итоги сельскохозяйственного года

По объёмам производства продукции сельского хозяйства Курская область занимает третье место в ЦФО и восьмое место в России
В Курской области подвели итоги сельскохозяйственного года

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В Курской области подвели итоги сельскохозяйственного года. Торженственное мероприятие прошло в концертном зале «Свиридовский». Курских аграриев с успешным завершением работ поздравил губернатор.

«Мы выполнили планы, которые перед собой ставили на текущий год. Нашим аграриям удалось собрать неплохой урожай - более 5 миллионов тонн зерна. По урожайности зерновых культур мы занимаем первое место в ЦФО и четвёртое в России. Сахарной свёклы должны собрать порядка 5 миллионов тонн. Это тоже первое место в ЦФО», - отметил Роман Старовойт.

По объёмам производства продукции сельского хозяйства Курская область занимает третье место в ЦФО и восьмое место в России. В планах на ближайшие 5 лет прийти к показателю 6 миллионов тонн зерновых и держать уровень сбора сахарной свёклы в пределах 5 миллионов тонн. Задача в животноводстве - выйти на производство 350 тысяч тонн молока и 650 тысяч тонн мяса.

Глава региона подчеркнул, что развитие сельского хозяйства невозможно без современной качественной инфраструктуры на селе. Поэтому в Курской области продолжится строительство сельских дорог, физкультурно-оздоровительных комплексов и фельдшерско-акушерских пунктов, развитие водоснабжения и газификации.

Губернатор отметил, что наша область ведёт проектирование сельских автодорог с опережающим темпом и выразил надежду, что Минтранс, Росавтодор и Министерство сельского хозяйства поддержат регион в следующем году. 

«Если мы выполним проекты, то нам в дополнение к уже запланированным 310 миллионам рублей выделят ещё 750 миллионов рублей», - сообщил губернатор.

Кульминацией торжественного собрания стало награждение. Лучших тружеников сельского хозяйства отметили наградами Минсельхоза и областной администрации.
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