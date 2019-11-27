В Курске школьников учат тушить пожары и правильно вести себя на льду

ТАКТ".Зима таит в себе немало опасностей. Особенно для детей, у которых в период новогодних праздников появится много свободного времени. Чрезвычайная ситуация может возникнуть как дома, так и на природе. Как снизить риски и что делать, если неприятность все же случилась – учат детей спасатели региона в рамках социально-профилактической акции «Первые шаги к спасению». Организовали ее в Совете отцов, который действует при уполномоченном по правам ребенка в Курской области, сообщает телеканал "
Дмитрий Демидов, представитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Курской области: «Мы проводили эти занятия уже в школе №52, сейчас проводим в школе №36. Будем и в других школах проводить мероприятия. Скоро праздники, холода. Нагрузки на электропроводки вырастут».
Правильное обращение с электроприборами в зимний период – одна из основных тем встречи. Ребятам из 36-ой школы показали учебный фильм, а также рассказали, что нужно делать, если в результате перегрузки электросети случится короткое замыкание.
Максим Василевский, ученик школы №36 (г. Курск): «На первом уроке пожарной безопасности нам рассказали, что нельзя много приборов подключать в одну розетку, потому что она может заискриться и возникнет пожар. Нам показали действие порошкового огнетушителя и углекислотного огнетушителя. Самое главное правило во всех чрезвычайных ситуациях – не паниковать».
Вторая важная тема – правила поведения на водных объектах. К сожалению, этой осенью в Курской области вода уже забрала немало жизней, в том числе детских. Спасатели отмечают - чем больше дети знают об угрозах, тем больше у них шансов избежать их.
Геннадий Алябьев, старший инспектор центра ГИМС: «Сейчас наступила погода, когда наши водоемы начали покрываться льдом. Он сейчас наиболее опасный, пока не установятся постоянные холода. С детьми проведено практическое занятие - они посмотрели какие средства спасения необходимо использовать, что нужно брать с собой, если все же решились выйти на лед. Также узнали какие действия нужно осуществлять при обнаружении людей, которые попали в чрезвычайную ситуацию».
Многое из того, что рассказали гости, школьники уже знают. Павел Чвыков считает, что умеет вести себя на льду и охотно делится своими знаниями с друзьями и близкими.
Павел Чвыков, ученик школы №36 (г. Курск): «Самое главное на льду – это не прыгать. Если он еще очень тонкий. Если бегать, ходить рядом, толкаться, то лед может не выдержать. Если нужно сократить путь, то важно, чтобы первый человек шел на расстоянии 5 метров. Если же кто-то провалился, то нужно не паниковать, а лечь на лед и подползти с какой-нибудь палкой или веревкой, попробовать помочь человеку. Нельзя подавать руку, потому что помощник может тоже провалится под лед».
Для закрепления полученных знаний, детям раздали буклеты и памятки.
В Курске школьников учат тушить пожары и правильно вести себя на льду
Организовали акцию «Первые шаги к спасению» в Совете отцов