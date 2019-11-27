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Лента новостей / В регионе

В Курске школьников учат тушить пожары и правильно вести себя на льду

Организовали акцию «Первые шаги к спасению» в Совете отцов

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Зима таит в себе немало опасностей. Особенно для детей, у которых в период новогодних праздников появится много свободного времени. Чрезвычайная ситуация может возникнуть как дома, так и на природе. Как снизить риски и что делать, если неприятность все же случилась – учат детей спасатели региона в рамках социально-профилактической акции «Первые шаги к спасению». Организовали ее в Совете отцов, который действует при уполномоченном по правам ребенка в Курской области, сообщает телеканал "ТАКТ".

Дмитрий Демидов, представитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Курской области: «Мы проводили эти занятия уже в школе №52, сейчас проводим в школе №36. Будем и в других школах  проводить мероприятия.  Скоро праздники, холода. Нагрузки на электропроводки вырастут».

Правильное обращение с электроприборами в зимний период – одна из основных тем встречи. Ребятам из 36-ой школы показали учебный фильм, а также рассказали, что нужно делать, если в результате перегрузки электросети случится короткое замыкание.

Максим Василевский, ученик школы №36 (г. Курск): «На первом уроке пожарной безопасности нам рассказали, что нельзя много приборов подключать в одну розетку, потому что она может заискриться и возникнет пожар. Нам показали действие порошкового огнетушителя и углекислотного огнетушителя. Самое главное правило во всех чрезвычайных ситуациях – не паниковать».

Вторая важная тема – правила поведения на водных объектах. К сожалению, этой осенью  в Курской области вода уже забрала немало жизней, в том числе детских.  Спасатели отмечают - чем больше дети знают об угрозах, тем больше у них шансов избежать их.

Геннадий Алябьев, старший инспектор центра ГИМС: «Сейчас наступила погода, когда наши водоемы начали покрываться льдом. Он сейчас наиболее опасный, пока не установятся постоянные холода. С детьми проведено практическое занятие - они посмотрели какие средства спасения необходимо использовать, что нужно брать с собой, если все же решились выйти  на лед.  Также узнали какие действия нужно осуществлять при обнаружении людей, которые попали в чрезвычайную ситуацию».

Многое из того, что рассказали гости, школьники уже знают. Павел Чвыков считает, что умеет вести себя на льду и охотно делится своими знаниями с друзьями и близкими.

Павел Чвыков, ученик школы №36 (г. Курск): «Самое  главное на льду – это не прыгать. Если он еще очень тонкий. Если бегать,  ходить рядом, толкаться, то лед может не выдержать. Если нужно сократить путь, то важно,  чтобы первый человек шел на расстоянии 5 метров. Если же кто-то  провалился, то нужно не паниковать, а  лечь на лед и подползти с какой-нибудь палкой или веревкой,  попробовать помочь человеку. Нельзя подавать руку, потому что помощник может тоже провалится под лед».

Для закрепления полученных знаний, детям раздали буклеты и памятки.

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