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В Следственном комитете рассказали обстоятельства падения ребёнка с 11-го этажа в Курске

Девочка из окна хотела сказать старшему брату, что дверь захлопнулась
В Следственном комитете рассказали обстоятельства падения ребёнка с 11-го этажа в Курске

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26 ноября на проспекте Клыкова произошла трагедия - из окна 11-го этажа одной из многоэтажек выпала 7-летняя девочка. 

Как сообщили в Следственном комитете, по предварительным данным, около 13 часов, девочку домой из школы забрал отец и привёз к дому. Однако в квартиру она поднялась одна. Дома никого не было - мама первоклассницы была на работе, а старший брат - в школе. Девочка закрыла входную дверь на защёлку, в этот момент сломался запирающий механизм. 

Чтобы предупредить своего старшего брата, который возвращался из школы и подходил к дому, о том, что дверь ему она открыть не может, девочка открыла окно, подставила стул, наклонилась из окна, и, не удержавшись, выпала. В результате падения школьница погибла.

По данному факту следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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