Курскэнерго обеспечивает надежное электроснабжение потребителей в период осенне-зимнего максимума нагрузок

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» завершил мероприятия по подготовке электросетевого комплекса Курской области к периоду прохождения отопительного сезона 2019-2020 года

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» завершил мероприятия по подготовке электросетевого комплекса Курской области к периоду прохождения отопительного сезона 2019-2020 года. С начала осенне-зимнего максимума нагрузок энергосистема филиала работает стабильно.Успешно подготовить электросетевые объекты предприятия к периоду низких температур и обеспечить надёжное электроснабжение потребителей региона позволили своевременно выполненные технические и организационные мероприятия.Особое внимание было уделено проведению ремонтных работ. Всего энергетики отремонтировали оборудование на 24 подстанциях (ПС) 35-110 кВ. В их числе важные подстанции: ПС 110/35/10 «Глушково», 110/10 «Паники», 110/10 «СТК», 110/10 «Ивница», которые обеспечивают электроэнергией социально значимые объекты Глушковского, Медвенского, Железногорского, Суджанского районов Курской области. На воздушных линиях (ВЛ) заменено 14 604 изолятора, 298 км провода и 2 795 опор, отремонтировано 1 824 км ВЛ. Выполнена расчистка более 900 га просек линий электропередачи.В соответствии с утвержденным планом проведено штабное совместное учение по отработке взаимодействия в суловиях аномально низких температур наружного воздуха. На случай возникновения нештатных ситуаций сформировано 10 мобильных бригад, общей численностью 74 человека, а также приведено в готовность 21 единица спецтехники. Для обеспечения временного энергоснабжения потребителей специалисты филиала могут использовать 107 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1583кВт.«Качественно и в срок выполненные мероприятия в рамках подготовки к отопительному сезону позволяют пройти зимний максимум нагрузок без перерывов в электроснабжении и обеспечить стабильную подачу электроэнергии потребителям и важным социальным объектам региона», - подчеркнул первый заместитель директора – главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин.