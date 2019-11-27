Курские таможенники изъяли у москвича театральный пистолет

Оказалось, на такое оружие тоже нужно разрешение

Курские таможенники изъяли у 26-летнего москвича, выезжавшего на Украину, пистолет модели Р-411. Он был в кобуре и находился в салоне автомобиля в подлокотнике между передними сиденьями.Парень его продекларировал, но документов на оружие у него не было. Он уверял, что они и не нужны - ведь сигнальный пистолет он купил в Саратове в магазине для рыболовства для личных целей. Пистолет списанный, охолощенный находился в свободной продаже, пояснил житель Московской области.Но бдительные сотрудники таможни решили проверить оружие и отдали его на экспертизу. И тут выяснилось, что пистолет самый что ни на есть театральный! В прямом смысле - предназначенный для использования в исторических, театральных и кинопостановках, с возможностью имитации выстрела патронами светозвукового действия калибра 10 ТК. Такой ещё используют для первоначального обучения обращению с оружием и для коллекционирования. Это гражданское оружие, но используемое в культурных и образовательных целях.На гражданина составили настоящий протокол и оштрафовали на тысячу настоящих рублей. Пистолет после вступления постановления в законную силу вернут.Справка Курской таможни: при вывозе сигнальный пистолет подлежит обязательному письменному декларированию, так как является товаром, в отношении которого применяются запреты и ограничения. При этом вывоз физическим лицом оружия в качестве товаров для личного пользования (независимо от целей вывоза) осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа) федерального органа исполнительной власти РФ, уполномоченного в сфере оборота оружия (Росгвардии). Случаи выдачи заключения (разрешительного документа) на вывоз физическими лицами оружия установлены пунктом 16 приложения 17 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30. Вывоз оружия в иных случаях - запрещён.