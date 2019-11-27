В Курске пенсионер на "Ниве" сбил женщину

Авария случилась на улице Запольная

В Курске на улице Запольная 69-летний пенсионер сбил женщину, переходившую дорогу. Авария случилась 26 ноября около половины восьмого часа вечера в районе дома №56. Водитель ехал на автомобиле ВАЗ-2121 со стороны улицы 50 Лет Октября в направлении улицы Нижняя Казацкая. 36-летняя женщина переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения машины, рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова.В результате ДТП курянку с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу.