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Лента новостей / В регионе

В Курске двое подростков ограбили пьяного мужчину

Подростки решили, что для них ограбление – шанс улучшить своё финансовое положение

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Как рассказали в городском УМВД, на улице 2-я Первомайская около 9 вечера они заметили мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. Подростки решили, что для них ограбление – шанс улучшить своё финансовое положение. Парни избили курянина, но их добычей стали только кнопочный телефон и чуть более полутора тысяч рублей. 

После нападения юные грабители скрылись. Дешёвый телефон они спрятали, так как поняли, что продать его будет сложно, а деньги оставили себе. 

Подростки были одеты достаточно ярко и, скрываясь с места преступления, несколько раз попали в объективы камер видеонаблюдения. Задержать их полицейским не стставило особого труда. Они полностью признались в преступлении и выдали телефон добровольно. По факту грабежа, совершённого группой лиц с применением насилия возбудили уголовное дело. 

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