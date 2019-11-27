В Курске двое подростков ограбили пьяного мужчину

Подростки решили, что для них ограбление – шанс улучшить своё финансовое положение

Двум 17-летним жителям Курска грозит до 7 лет лишения свободы - их подозревают в совершении грабёжа.Как рассказали в городском УМВД, на улице 2-я Первомайская около 9 вечера они заметили мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. Подростки решили, что для них ограбление – шанс улучшить своё финансовое положение. Парни избили курянина, но их добычей стали только кнопочный телефон и чуть более полутора тысяч рублей.После нападения юные грабители скрылись. Дешёвый телефон они спрятали, так как поняли, что продать его будет сложно, а деньги оставили себе.Подростки были одеты достаточно ярко и, скрываясь с места преступления, несколько раз попали в объективы камер видеонаблюдения. Задержать их полицейским не стставило особого труда. Они полностью признались в преступлении и выдали телефон добровольно. По факту грабежа, совершённого группой лиц с применением насилия возбудили уголовное дело.