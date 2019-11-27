В Курской области запретили торговлю торговля птицей. Обнаружена псевдочума птиц. Установлена угрожаемая зона

Установлена угрожаемая зона









В Курской области установлена угрожаемая зона из-за Болезни Ньюкасла (псевдочума птиц). Лабораторно подтверждённый случай зарегистрирован в Курском районе, сообщает «Курская городская станция по борьбе с болезнями животных».Угрожаемая зона ограничена улицами Курска: Магистральная, от перекрёстка с Магистральным проездом до границы с деревней Кукуевка Курского района, граница Курска с деревней Кукуевка Курского района, граница города с хутором Кислино Курского района, 20-й Степной переулок, улица 5-я Кислинская от перекрёстка с 20-м Степным переулком до перекрёстка с Магистральным проездом и на Магистральном проезде от перекрёстка с улицей 5-я Кислинская до улицы Магистральной.В угрожаемой зоне запрещается торговля птицей и птицепродуктами, заготовка, ввоз и вывоз птицы и птицепродуктов (тушек, яиц, эмбрионов, пуха и пера).Сотрудники «Курской городской станции по борьбе с болезнями животных» организуют обходы частных домов в угрожаемой зоне, проводят разъяснительную работу с населением, раздают листовки с информацией о заболевании и вакцинируют птицу.Горожанам, имеющим в личном хозяйстве птицу ветеринары советуют зарегистрировать птицу в городской ветеринарной службе, содержать пернатых на своих подворьях в закрытом режиме, провести вакцинацию имеющейся птицы против Болезни Ньюкасла, инвентарь по уходу за птицей и корма хранить в закрытых помещениях, не допускать контакта домашних птиц с дикими (синантропными) - воробьями, воронами и голубями, а также с дикими перелётными птицами.Также рекомендовано не выбрасывать отходы жизнедеятельности и переработки птицы на свалки, не покупать молодняк птицы, яйцо и мясо птицы в местах несанкционированной торговли и не допускать в помещение для содержания птицы посторонних лиц.В случае массовой гибели птиц, следует срочно обращаться в государственное ветеринарное учреждение Курска по телефонам: +7(4712) 52-14-57, 35-00-84 и 34-41-14.