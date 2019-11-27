В Курске впервые выступила не имеющая аналогов группа Аффинаж

ТАКТ" рассказал в эксклюзивном интервью Эм Калинин, лидер группы Аффинаж.Группа Аффинаж, которая не соблюдает рамки определенного стиля, а бескомпромиссно нарушает их, впервые приехала в Курск. Музыкальный коллектив выступает в своем собственном стиле – нуар-шансон. И уже собрал тысячи ценителей по всей стране и за ее приделами. О том, как рождаются тексты черных песен и самобытное звучание телеканалу "
Многослойный мощный баян... Витиеватые басовые линии... Мелодичный тромбон и акустическая гитара... Вокал переходящий от нежного полушепота к эмокорному надрыву... Они создают полноценный оркестр и не имеют аналогов. Группа Аффинаж впервые приехала в Курск.
Аффинаж не про коммерцию. Ещё в студенческие годы парни создали группу в Петербурге. И с тех пор тернистой дорогой, но уверенной поступью ведут слушателя за собой.
Эм Калинин, лидер группы «Аффинаж»: «Мы составили программу так, чтобы никого не обделить вниманием, учитывая то, что мы впервые приехали в составе «Аффинаж» в ваш город. Кстати, город очень понравился. И нам рассказывали о Курске такие вещи, которые не соответствуют реальности. Что это такой немножко мрачный город. Но мне показалось, что очень чистый. Ухоженный. Вот мы сейчас едем из Белгорода. И Белгород тоже ухоженный город. У меня прям сразу параллель прошла между двумя этими городами».
Вокалист и лидер группы Эм Калинин не играет ролей. Каждая песня - откровение. Каждая мелодия - истина. И хотя, у половины коллектива Аффинаж нет музыкального образования, парни создали свое уникальное лицо - неповторимое звучание. Они работают в синтетическом стиле нуар-шансон.
- Мы никогда не ориентировались на чье-то звучание. Мы не ориентировались ни на какие группы. Мы вдохновляемся друг другом внутри коллектива. И поэтому группа без преувеличения, без скидок, достаточно самобытно звучит. Аналогов я, по крайней мере, не знаю. Ни на Западе, ни в России.
Аффинаж сплетён из черных песен. Ностальгия, драма взросления, внутренняя аритмия, тоска по сказке и далёкое пыльное детство. Но в тоже время - надежда на завтра.
Их маленький грустный оркестр играет песни о жизни, похожей на сказку. Но она не так светла и безоблачна, как в ушедшем детстве. Они твердой рукой ведут слушателя по пугающе красивым пространствам и городским окраинам, окутанных таинственным туманом. Они пишут свою картину мира. И их краски напоминают самую смелую палитру художника.
- От альбома к альбому саунд и подача, внутренний месендж очень меняется. Поэтому мы большое внимание уделяем обложкам, оформлению. Каждая работа – ты говоришь, что у музыки есть цвет. Я тоже считаю, что музыка соответствует цветовому наполнению. И мы стараемся и через обложку это отобразить и через музыку. Так чтобы в целом охарактеризовать группу, я не готов. Потому что не все альбомы, которые мы хотим выпустить, еще выпустили. Вот когда уже мы встретимся с вами лет через 20, я скажу вам цвет нашей группы – серо-коричневый. Потому что там все есть. И красный, и белый, и желтый, и зеленый, и синий.
Не бойтесь заблудиться! Аффинаж окутает вас тонкой, но невероятно прочной паутиной душевных переживаний. В их песнях вы точно найдёте что-то своё. А если потеряетесь - идите на звуки плачущего тромбона.
Эм Калинин рассказывает, что самое ценное сокровище Аффинажа - народная любовь. Их история - не переполненные стадионы. Не количество ротаций. А концертные залы, до отказа наполненные ценителями.
- Достаточно обидно иногда бывает не за себя, потому что мне, так скажем, грех жаловаться, касаемо нашего коллектива. Мы не избалованы вниманием СМИ, но зато у нас есть кое-что поважнее. Это народная любовь. Это гораздо важнее, чем, когда средства массовой информации будут о тебе трезвонить на каждом углу. Мне-то не на что жаловаться. Но мне бывает досадно из-за того, что происходит в медиа поле в целом. За какие-то группы бывает обидно. Что это действительно талантливая музыка. Я вот у себя на странице ВКонтакте пытаюсь продвигать какие-то коллективы, которые застряли в андеграунде при наличии невероятно крутого материала, в то время когда, мягко говоря, абсолютно бездарная калькированная музыка растиражирована по всей стране. Просто звучит из каждого утюга.
Лидер группы Аффинаж часто рассуждает о медиаполе и устройстве шоу-бизнеса. Он не признает большинство музыкальных СМИ. А некоторые называет ущербными. Но эти мысли абсолютно не мешают ему создавать новое, творить неизведанное. В перерывах между концертами Калинин выпустил свой сборник стихов. И продолжил... Продолжил говорить о великих, по его мнению, группах.
- Если посмотреть на ситуация на западе она до сих пор кардинально отличается. Если у нас музыка сегодняшнего дня – хип-хоп и причем, нью-скул хип-хоп. И это главные собирающие артисты. То на Западе тоже есть хип-хоп, тоже есть нью-скул, и он тоже собирает. Но это не напоминает, как у нас, оголтелую эпидемию. Когда слушают одно и тоже, одинаково стрекочащее. Я ничего не имею против этого направления. Я слушаю все, в том числе это. Но меня смущает, что у нас есть только это. В то время как на Западе есть Адель, например. У нас есть аналог, скажем, Лил Пампа. А есть аналог Адель? Нет. Вообще плохо, что я оперирую вот этими словами «аналог». Круто, когда нет аналогов. Вот у группы «Аукцион» нет аналогов. Группу «Психея» я считаю великой группой в альтернативной музыке российской. Они пусть и развивались в рамках жанра альтернативного рока, но для меня это очень самобытный коллектив. Хотя бы потому, что они поют на русском, и там хорошие нестыдные тексты, и музыкальные поиски. Это люди, которые слышат музыку, и у них хороший музыкальный бэкграунд. Мне досадно, что у нас нет вот этого разнообразия музыкального. Его ни то чтобы нет в принципе. Его нет в умах, его нет в головах у людей. Когда я говорю о том, что меня что-то не устраивает в музыкальном мироустройстве, это не какая-то позиция, что нас не ставят, не замечают или что-то такое. Это печаль более глобального масштаба.
Свою печаль Калинин не выносит в тексты песен. Он не соблюдает рамки определенного стиля, а бескомпромиссно нарушает их. Пытаясь сохранить баланс русской поэтической традиции и насыщенной музыки.
- Аффинаж – это для нас. Мы музыку пишем для себя в первую очередь. И мы счастливы тому, что то, что мы пишем для себя и то, что нравится нам, нравится и огромному количеству людей. И я благодарен каждому, кто приходит на концерт и кто поддерживает нас. В соц. сетях, на концертах, фестивалях. Собственно, без вас этого всего бы не было.
Аффинаж – лирика для тех, кто может в горе андеграунда разглядеть зарождение новой музыкальной волны. И эта встреча с курянами была не последней. Уже в следующем году парни выпустят свой новый альбом. Сильный, характерный, с изысканностью мятежных аранжировок. И ни за что Аффинаж вам не скажет: "Прощай".
В Курске впервые выступила не имеющая аналогов группа Аффинаж
Музыкальный коллектив выступает в своем собственном стиле