Ещё в двух школах отменены занятия в нескольких классах

В Курской области из-за пневмонии закрыли две школы, ещё в двух отменены занятия в нескольких классах, сообщает местное издание "Друг для друга".До 28 ноября занятия отменены в Рыльской средней школе №4. До 29 ноября не будут учиться шестиклассники Зоринской школы Обоянского района.В курской школе №48, где пневмонией заболели десять детей, карантин продлится до 3 декабря. Ещё дольше, до 9 декабря, продлятся "внеплановые каникулы" для одного из классов школе №54 Курска. Там заболело четыре ребёнка.Добавим, по данным регионального Роспотребнадзора за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 164 случая пневмонии. Подавляющее большинство случаев - средней степени тяжести. Среди заболевших больше ввсего детей 7-14 лет - 33,5%.ОРВИ за прошлую неделю заболели более 5200 курян. Этот показатель ниже эпидемического порога, отмечают в Роспотребнадзоре.