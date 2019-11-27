  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области из-за пневмонии закрыли две школы

Ещё в двух школах отменены занятия в нескольких классах
В Курской области из-за пневмонии закрыли две школы

Читайте также

В Курской области из-за пневмонии закрыли две школы, ещё в двух отменены занятия в нескольких классах, сообщает местное издание "Друг для друга". 

До 28 ноября занятия отменены в Рыльской средней школе №4. До 29 ноября не будут учиться шестиклассники Зоринской школы Обоянского района. 

В курской школе №48, где пневмонией заболели десять детей, карантин продлится до 3 декабря. Ещё дольше, до 9 декабря, продлятся "внеплановые каникулы" для одного из классов школе №54 Курска. Там заболело четыре ребёнка.

Добавим, по данным регионального Роспотребнадзора за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 164 случая пневмонии. Подавляющее большинство случаев - средней степени тяжести. Среди заболевших больше ввсего детей 7-14 лет - 33,5%.

ОРВИ за прошлую неделю заболели более 5200 курян. Этот показатель ниже эпидемического порога, отмечают в Роспотребнадзоре. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На курских трассах разметку продублировали светодиодными маячками

В Курской области запретили торговлю торговля птицей. Обнаружена псевдочума птиц. Установлена угрожаемая зона

В Курске двое подростков ограбили пьяного мужчину

В Курске пенсионер на "Ниве" сбил женщину

Курские таможенники изъяли у москвича театральный пистолет

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске