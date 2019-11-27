Курская мэрия заставит подрядчика, который недоснёс аварийный дом на улице Конорева, компенсировать затраты городской казны

Пятиэтажка снесена, подрядчик покинул площадку и демонтировал ограждение, оставив после себя горы строительного мусора

Председатель городского комитета ЖКХ Сергей Цуканов побывал на месте сноса аварийного дома № 20 по улице Конорева. Злосчастная пятиэтажка снесена, подрядчик покинул площадку и демонтировал ограждение. Правда, работы он до конца не завершил, оставив после себя горы строительного мусора.В аукционе на снос аварийного домаучаствовали пять претендентов, победителем, с понижением начальной цены почти на 40%, стал ИП Гогорян С.С из Ростова. К сносу он приступил вовремя, однако работы проводились с многочисленными нарушениями, в первую очередь, в части соблюдения оговоренных сроков исполнения контракта, рассказали в пресс-службе мэрии. Городской комитет ЖКХ неоднократно направлял подрядчику претензии, которые тот с завидным постоянством игнорировал.- Если мы не сможем с ним договориться о быстром окончании работ, будем расторгать контракт и искать другого подрядчика, который всё доделает – вывезет мусор и, самое главное, для обеспечения безопасности местных жителей, в максимально сжатые сроки поставит ограждение, - пояснил Сергей Цуканов. – Исполнитель не выполнил подряд, на который нанялся. Принимая участие в торгах, он видел всю техническую документацию, знал обо всех условиях контракта, он должен сделать. А сейчас работы не выполнены, сроки исполнения договора нарушены.Также администрация ещё не рассчиталась с подрядчиком по контракту, поскольку фактически контракт не выполнен. Курская мэрия готова расторгнуть договор в одностороннем порядке. Если это произойдёт, комитет ЖКХ начнёт претензионную работу, с тем чтобы недобросовестный подрядчик компенсировал затраты, которые город понесёт исправляя недоделки ИП Гогорян.