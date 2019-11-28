  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курян призывают сообщать о кражах люков

В городе уже похищено более 800 крышек смотровых колодцев
Курян призывают сообщать о кражах люков

Читайте также

В курской мэрии бьют тревогу - 823 канализационных колодца в городе остались без крышек. В последнее время кражи люков участились. 

Сейчас в городе более 32 тысяч смотровых колодцев инженерных коммуникаций. Они принадлежат ряду предприятий: «Водоканалу», «Квадре», «Ростелекому», «Газпрому газораспределение Курск», «Благоустройству» и «Интеграл-Строю». Владельцами колодцев могут быть и частные лица.

Именно собственники обязаны контролировать состояние смотровых колодцев, но, к сожалению, делают это далеко не все, посектовали в мэрии. Открытые люки представляют собой реальную опасность для здоровья и жизни людей.

Курян, которые стали свидетелями воровства или приёма-сдачи в скупку крышек и колец смотровых колодцев призывают сообщать об этом по телефонам 02 или 112.

Если же вы увидели открытый люк – сообщите об этом по телефону 51-25-17 в «Городскую инспекцию по ЖКХ и благоустройству», специалисты которой приедут на место и примут необходимые меры.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские огнеборцы несколько часов тушили пожар на заводе по переработке пластика

Завтра в Курске снова будут отключать отопление и горячую воду

Бывший губернатор Курской области объяснил, почему мёрзнут жители дома в посёлке Солнцева

Завтра в Курской области проверят систему оповещения населения

Центр Курска украсили километром гирлянд

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске