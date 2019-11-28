Курян призывают сообщать о кражах люков

В городе уже похищено более 800 крышек смотровых колодцев

В курской мэрии бьют тревогу - 823 канализационных колодца в городе остались без крышек. В последнее время кражи люков участились.Сейчас в городе более 32 тысяч смотровых колодцев инженерных коммуникаций. Они принадлежат ряду предприятий: «Водоканалу», «Квадре», «Ростелекому», «Газпрому газораспределение Курск», «Благоустройству» и «Интеграл-Строю». Владельцами колодцев могут быть и частные лица.Именно собственники обязаны контролировать состояние смотровых колодцев, но, к сожалению, делают это далеко не все, посектовали в мэрии. Открытые люки представляют собой реальную опасность для здоровья и жизни людей.Курян, которые стали свидетелями воровства или приёма-сдачи в скупку крышек и колец смотровых колодцев призывают сообщать об этом по телефонам 02 или 112.Если же вы увидели открытый люк – сообщите об этом по телефону 51-25-17 в «Городскую инспекцию по ЖКХ и благоустройству», специалисты которой приедут на место и примут необходимые меры.