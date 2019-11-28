В Курске на аварийно-опасных участках дорог меняют знаки и ставят светофоры

Ряд опасных участков оснастят средствами автоматической фиксации нарушений ПДД

С начала года в курской администрации работает комиссия по обследованию улично-дорожной сети и маршрутов городского пассажирского транспорта. Такая комиссия появилась у нас в городе впервые за много лет.Эксперты составили перечень аварийно-опасных участков дорог Курска и разработали комплекс мер по устранению недостатков, повышающих риск ДТП.В списоке 29 адресов, по 25 из них определенные виды работ уже выполнены. Так, на 11-ти участках заменили дорожные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ, на 15-ти нанесли разметку или установили барьерное ограждение вдоль проезжей части. Некоторые пешеходные переходы как наиболее опасные демонтировали, на других - установили светофоры. Так, регулируемыми стали пешеходные переходы на улице Союзной между домами №№53, 55 и 57 и на перекрестке проспекта Дружбы и улицы 50 лет Октября.Ряд участков улично-дорожной сети объединяла общая проблема: высокая вероятность ДТП с участием пешеходов, переходящих проезжую часть в неположенных местах. Чтобы минимизировать риск возникновения происшествий, на участке от Майского бульвара до улицы Бойцов 9-й Дивизии установили дополнительное ограждение вдоль регулируемого перехода. Такое же ограждение появилось и на проспектах Клыкова и Дружбы.Новую износостойкую разметку нанесли на проспектах Хрущева, Дериглазова и Кулакова, улицах 50 лет Октября, Бойцов 9-й Дивизии, Дзержинского, Дружининской, Радищева, Садовая, Карла Маркса, Красный Октябрь, Пучковка, Нижняя Казацкая, Союзной, Станционной, Сумской, Энгельса.Кроме того, ряд аварийно-опасных участков дорог оснастят средствами автоматической фиксации нарушений ПДД. Их планируют установить перекрёстке улиц 50 лет Октября, Дзержинского, Ленина, Садовая, Карла Маркса, Союзной, Сумской, Энгельса, проспектах Кулакова и Ленинского Комсомола, а также на площади Перекальского.