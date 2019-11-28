  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области уволили учителя с судимостью

Педагог работал в одной из школ Золотухинского района

Читайте также

В Золотухинском районе работал учитель с судимостью. Местная прокуратура добилась увольнения такоего педагога. 

В соответствии с действующим законодательством к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие судимость, а также подвергшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, поясняют в надзорном ведомстве.

Вопреки требованиям закона в одной из школ района работал учитель, которого в марте этого года суд признал виновным в совершении пособничества в мошенничестве при получении выплат.

Однако директор школы этот факт проигнорировал и допускал криминального педагога к занятиям.

Прокурор Золотухинского района внёс в территориальный отдел образования представление, в котором потребовал устранить нарушения.

Требования прокурора удовлетворены, судимый учитель уволен. Директор школы привлечён к дисциплинарной ответственности.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские огнеборцы несколько часов тушили пожар на заводе по переработке пластика

Завтра в Курске снова будут отключать отопление и горячую воду

Бывший губернатор Курской области объяснил, почему мёрзнут жители дома в посёлке Солнцева

Завтра в Курской области проверят систему оповещения населения

Центр Курска украсили километром гирлянд

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске