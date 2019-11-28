В Курской области уволили учителя с судимостью

Педагог работал в одной из школ Золотухинского района

В Золотухинском районе работал учитель с судимостью. Местная прокуратура добилась увольнения такоего педагога.В соответствии с действующим законодательством к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие судимость, а также подвергшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, поясняют в надзорном ведомстве.Вопреки требованиям закона в одной из школ района работал учитель, которого в марте этого года суд признал виновным в совершении пособничества в мошенничестве при получении выплат.Однако директор школы этот факт проигнорировал и допускал криминального педагога к занятиям.Прокурор Золотухинского района внёс в территориальный отдел образования представление, в котором потребовал устранить нарушения.Требования прокурора удовлетворены, судимый учитель уволен. Директор школы привлечён к дисциплинарной ответственности.