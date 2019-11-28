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В Курске на переходах сбили двух мужчин. Госавтоинспекция сегодня проверит, как водители пропускают пешеходов

Особое внимание к водителям, не предоставляющим преимущество в движении пешеходам
В Курске на переходах сбили двух мужчин. Госавтоинспекция сегодня проверит, как водители пропускают пешеходов

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27 ноября в двух авариях в Курске пострадали два пешехода, переходившие дорогу. Причём оба сбиты на пешеходных переходах.

Так примерно в 19:15 57-летний водитель на автомобиле «Санг Йонг Актион» ехал по улице Кавказская со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Пучковка. Вблизи дома №41 "А" он допустил наезд на 41-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги слева направо, по ходу движения машины. 

Вторая авария случилась часом позднее на улице Павлуновского, вблизи дома №73. 24-летний водитель на ВАЗ-2115, двигаясь по улице Суворовская со стороны улицы 50 Лет Октября , сбил 47-летнего мужчину, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. 

Пострадавших пешеходов с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу. Оба водителя были трезвыми.

Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, с начала года на дорогах Курска инспекторы ДПС выявили и привлекли к ответственности 797 водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам. На пешеходных переходах произошло 80 ДТП, в которых 80 человек получили ранения и 6 погибли. По вине водителей произошло 50 аварий, в которых 61 пешеход пострадал и 4 погибли. 

Сегодня с 12 до 20 часов в Центральном и Сеймском округах города Госавтоинспекция проведёт мероприятия по профилактике нарушений - особое внимание к водителям, не предоставляющим преимущество в движении пешеходам. Также проверят водителей пассажирского автотранспорта. 

Госавтоинспекция просит автомобилистов перед выездом проверить наличие всех необходимых документов, быть бдительными и внимательными, соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и местам расположения образовательных учреждений, массового пребывания людей.
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