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В Курске бывший сожитель заставил 18-летнюю девушку взять для него кредит и украл её золото

Теперь парень может стать фигурантом сразу двух уголовных дел

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В Курске бывший сожитель заставил 18-летнюю девушку взять для него кредит и украл её золото. Пара рассталась несколько месяцев назад, когда молодой человек перестал оплачивать проценты по займу, оформленному на курянку. 

Парень потратил эти деньги на свои нужды, обещая самостоятельно закрыть долг перед банком. Однако выполнять обещание он не спешил, и продолжать отношения девушка не захотела. 

Пропажу своих ювелирных украшений студентка обнаружила не сразу, но поняла, кто мог их похитить. Этими соображениями она поделилась с полицейскими. Стражи порядка нашли золото в ломбарде, куда его сдал экс-бойфренд девушки и изъяли украшения. 

На допросах молодой человек свою вину признал. Теперь ему грозит уголовное дело за кражу. Кроме этого, следствие имеет основания полагать, что парень мошеннически завладел деньгами по кредиту. По окончании проверки в отношении подозреваемого будет принято процессуальное решение.
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