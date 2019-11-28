ТАКТ". Оказалось, что подозреваемый планировал организовать канал поставки героина в трёх регионах, где Курск выступил бы источником сбыта.В Курске сотрудники полиции задержали сбытчика героина. У иностранца на съемной квартире нашли 2,5 килограмма наркотического вещества, сообщает телеканал "
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли крупный канал поставки наркотических веществ. Они задержали гражданина иностранного государства, который на съемной квартире хранил, распространял и фасовал героин.
Александр Тимошенко, начальник отдела УКОН УМВД России по Курской области: «После его задержания нами было установлено, что в дальнейшем на территории Курска планировалось организовать так называемую базу по хранению и сбыту наркотика героин. Это должно было происходить на несколько близлежащих регионов. Данный гражданин должен был осуществлять оптовые партии закладок, также хранить и фасовать. То есть должен был быть здесь так называемым куратором».
В ходе обыска в присутствии понятых полицейские нашли в ванной комнате пакет с двумя с половиной килограммами героина. Также в целлофановом мешке находились фасовочные пакеты для изготовления закладок.
На съемной квартире наркодилера обнаружили карманные весы, несколько сотовых телефонов и банковские карты. Молодой человек распространял героин не только в Курске, но и в двух соседних регионах. Теперь ему грозит солидный срок заключения.
В Курске перекрыли канал поставки героина
У иностранца на съемной квартире нашли 2,5 килограмма наркотиков