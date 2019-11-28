В Курске открылась художественная выставка Лианы Фроловой

ТАКТ". Девушка творит в разных жанрах: пейзажи, натюрморты, портреты. В целой серии композицинных сюжетов просматривается авторский стиль художницы.В галерее «АЯ» снова смена экспозиции. На суд курян свои работы представила курский дизайнер Лиана Фролова, сообщает телеканал "
Для курянки это первая персональная выставка и название «Дороги души» она получила неслучайно, уверен Олег Радин.
Олег Радин, владелец галереи «АЯ»: «Я всегда рад в своей галерее открывать новые имена. Для Курска Лиана Фролова – это новое имя. Мне она интересна тем, что здесь не только просто какие-то пейзажи, натюрморты. Она смотрит в глубину человеческой души».
Рисовать Лиана любила с детства и получила художественное образование, однако долгое время не решалась заняться живописью.
Лиана Фролова, автор выставки «Дороги души»: «К живописи я вернулась совсем недавно – последние пару лет. Я очень долго не рисовала. Вообще не брала ни карандаши, ни краски. Был момент, я думала, что уже не смогу нарисовать ничего».
И всё-таки и желание реализовать себя взяли верх – первые работы оказались удачными. Тем не менее, мысли о создании своей выставки у художницы даже не возникало. Уникальность и самобытность картин курянки отметил Олег Радин.
Лиана Фролова автор выставки «Дороги души»: «Когда я написала эти работы, думала выставить что-то на продажу. Не думала о выставке. Это Олег Михайлович, всё его заслуга».
Олег Радин, владелец галереи «АЯ»: « Я счастливый человек. Мне за 27 лет работы галереи не приходится искать художников – они сами приходят. Когда она стала их показывать, я говорю: «Всё, готовая выставка». Вот на стенку развесили и всё. Выставка готова».
В выставочном зале - 25 картин, среди которых есть даже автопортрет художницы. Сейчас Лиана в поисках вдохновения. Девушка обещает, что ещё удивит курян своим творчеством.