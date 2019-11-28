  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске открылась художественная выставка Лианы Фроловой

В Курске открылась художественная выставка Лианы Фроловой

Читайте также

В галерее «АЯ» снова смена экспозиции. На суд курян свои работы представила курский дизайнер Лиана Фролова, сообщает телеканал "ТАКТ". Девушка творит в разных жанрах: пейзажи, натюрморты, портреты. В целой серии композицинных сюжетов просматривается авторский стиль художницы.

Для курянки это первая персональная выставка и название «Дороги души» она получила неслучайно, уверен Олег Радин.

Олег Радин, владелец галереи «АЯ»: «Я всегда рад в своей галерее открывать новые имена. Для Курска Лиана Фролова – это новое имя. Мне она интересна тем, что здесь не только просто какие-то пейзажи, натюрморты. Она смотрит в глубину человеческой души».

Рисовать Лиана любила с детства и получила художественное образование, однако долгое время не решалась заняться живописью.

Лиана Фролова, автор выставки «Дороги души»: «К живописи я вернулась совсем недавно – последние пару лет. Я очень долго не рисовала. Вообще не брала ни карандаши, ни краски. Был момент, я думала, что уже не смогу нарисовать ничего».

И всё-таки и желание реализовать себя взяли верх – первые работы оказались удачными. Тем не менее, мысли о создании своей выставки у художницы даже не возникало. Уникальность и самобытность картин курянки отметил Олег Радин.

Лиана Фролова автор выставки «Дороги души»: «Когда я написала эти работы, думала выставить что-то на продажу. Не думала о выставке. Это Олег Михайлович, всё его заслуга».

Олег Радин, владелец галереи «АЯ»: « Я счастливый человек. Мне за 27 лет работы галереи не приходится искать художников – они сами приходят. Когда она стала их показывать, я говорю: «Всё, готовая выставка». Вот на стенку развесили и всё. Выставка готова».

В выставочном зале - 25 картин, среди которых есть даже автопортрет художницы. Сейчас Лиана в поисках вдохновения. Девушка обещает, что ещё удивит курян своим творчеством.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские огнеборцы несколько часов тушили пожар на заводе по переработке пластика

Завтра в Курске снова будут отключать отопление и горячую воду

Бывший губернатор Курской области объяснил, почему мёрзнут жители дома в посёлке Солнцева

Завтра в Курской области проверят систему оповещения населения

Центр Курска украсили километром гирлянд

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске